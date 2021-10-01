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رهان على الهواء بين أديب وميدو بسبب أحمد فتحي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:13 م
أديب
أديب
هدى عبدالرازق
عقب أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، على استبعاد "قفشة ومحمد الشريف" من قائمة المنتخب الوطني، قائلا: "مفاجأة كبيرة.. وقرار به جرأة شديدة".

وأشار "ميدو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يتم ترك مدير المنتخب الوطني يعمل وفقا لطريقته، كاشفا أن كيروش عقد اجتماع مع اللاعبين عقب مباراة ليبريا حتى الساعة السادسة صباحا، واليوم عقد اجتماع مع الجهاز الفني ثم اتخذ قراره.

ولفت إلى أن مشكلة هذه القرارات أنها تعد مخاطرة، مضيفا: "مفيش حد هيرحمه حتى لو تعادل"، مؤكدا أن هذا القرار نابع من مدير المنتخب الوطني شخصيا،منوها بأن "كيروش" تابع عدد كبير من المباريات الفترة الماضية.
وأضاف أن أحمد فتحي لن يقبل التنازل عن شارة "كابتن المنتخب" لمحمد صلاح، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب: "أراهنك على أكلة سمك على المركب.. أحمد فتحي هيوافق".

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عمرو اديب رهان

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