Advertisements

نقيب الفنانين الكويتيين يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:55 م
نقيب الفنانين الكويتيين
نقيب الفنانين الكويتيين
يارا أحمد


زار الدكتور نبيل الفيلكاوي، نقيب الفنانين الكويتيين مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وجاءت زيارة "الفيلكاوي" كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والنقابة في دورات المهرجان المقبلة.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

منذ 40 دقيقة

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ ساعة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مدرب الدحيل القطري يحسم موقف "فرجاني ساسي".. وحقيقة ضم "معلول"

منذ ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة العامة للشباب بالكويت يلتقي رئيس شرم الشيخ للمسرح

رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح يبحث التعاون مع مدير هيئة الشباب بالكويت

الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة لمهرجان المسرح الشبابي

تفاصيل الدورة الـ4 لمسرح الشباب الدولي في مؤتمر صحفي بحضور محمد صبحي

هيئة تنشيط السياحة تدعم "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" في دورته الـ4

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ليلى طاهر ومحي الدين إسماعيل (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

11:21 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements