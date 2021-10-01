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رد ناري من الباز ضد المعترضين على ضريبة "اليوتيورز والبلوجرز" (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:15 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد الباز على المعترضين على قرار الدولة المصرية بفرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت ضريبة 5% على البلوجرز واليوتيوبرز المصريين، ويتم تحصيلها منذ 4 شهور.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "محدش اعترض ومقالش الحكومة الأمريكية بتأخد ضرائب ليه مني وأنا بستخدم تلفوني وبمنتج على لابي وبشحن الانترنت، ليه مسألتش خدت ايه من الحكومة الأمريكية وبتسأل خدت ايه من مصر، لا خدت من مصر كثير، والدولة لن تبنى من الهواء".

وأشار إلى أن شركة "يوتيوب" تحصل أرباحها من الإعلانات على الفيديوهات، وتخصم 5% ضرائب للحكومة الأمريكية قبل أن ترسل الأرباح للبلوجررز واليوتيوبرز، ولم يعترض أي منهم على الضرائب ولم يسأل لماذا يدفع ضرائب للحكومة الأمريكية.

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بلوجرز اليوتيوبرز الدوله المصرية البلوجر

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