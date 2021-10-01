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غدا.. سبعة مواجهات في إفتتاح القسم الثالث بالغربية وكفر الشيخ

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت -2 أكتوبر - مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2021/2022 .


ومن المقرر أن يلتقي سمنود مع سبورتنج كاسل على ملعب سمنود، واتحاد بسيون مع سيدي سالم على ملعب بسيون .

ويواجه طنطا نظيره بيلا، ويحل سها ضيفا على دسوق ، ويلاقي فريق سيدي غازي نظيره فريق الحامول .

ويخوض فريق محلة حسن لقاء هام وصعب مع مالية كفر الزيات.

ويلتقي فريق عثماسون من نظيره فريق بلطيم في لقاء يقام على ملعب ستاد طنطا .

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