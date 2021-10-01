هند صبري تتألق بصحبة منى زكي من معرض "اكسبو دبي 2020"





نشرت الفنانة "منى زكي" صورة تجمعها بالفنانة هند صبري على خاصية "استوري" على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





كان ذلك في مهرجان "إكسبو دبي 2020" الذي يقام في مدينة الامارات العربية المتحده وعلقت "منى زكي" على الصورة: "من العظيم دائمًا أن أراك حبيبتي".





يذكر أن الفنانة"منى زكي" بدأت تصوير فيلم "القاهرة - مكة" للمخرج هاني خليفة يوم الخميس 30 سبتمبر، بعد فترة طويلة من الإعلان عن المشروع.