القعيد يكشف مفاجأة عن علاقة "هيكل بالسادات" (فيديو)

كشف الروائي الكبير يوسف القعيد، علاقة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في سنواته الأخيرة مع الرئيس الراحل أنور السادات، قائلًا "هيكل سكت عن الرئيس الراحل السادات ولم يتناوله في حديثه لا بخير ولا بشر".



وأضاف "القعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة أن علاقة هيكل بالسادات مرت بمرحلتين، مستطردًا " لم يقل لي رد الاعتبار للسادات، لأن علاقته بالسادات كانت سابقة على اعتقاله ولأن الاعتقال كان فيه قدر كبير من الحماقة الإنسانية وهو تقبله بروح رياضية".



وأشار إلى أن إلقاء القبض على هيكل وحبسه وعدم الإفراج عنه إلا بعد اغتيال السادات ومجيء الرئيس الراحل مبارك ترك أثرا نفسيا سيئا لديه، ولكن رغم ذلك ظل حتى وفاته على صلة طيبة جدا بجيهان السادات، ولم يشملها غضبه بسبب القبض عليه بأمر زوجها.



وتابع: "لم أوافق على كلامه عن الرئيس السادات ولكنه هيكل من حقه أن يقول ما يعتقده ويراه". وعن اللحظات الأخيرة لهيكل أشار إلى أنه كان يتواصل معه تلفونيًا.



ولفت إلى أنه لم يستخدم جهاز الكلى على الرغم من شراء نجله له ربما لشعوره باقتراب أجله، مستطردًا "رأيت قبل وفاته بأيام ولم أتبادل أي حديث، اكتفيت بالإشارة إليه ورد هيكل بإشارة يعبر بها عن الامتنان".