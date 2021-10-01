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إبراهيم عيسى: فقهاء الدين جميعهم ذكور بسبب "التجربة البدوية"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:29 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التيارات السلفية تعطل الدول عقودا من خلال علومهم المتجمدة وبالأخير تنتصر الإنسانية والحداثة، ولكنها تتعطل لسنوات طويلة بسبب تلك الأفكار، مؤكدًا أن المجتمع الغربي حل مشاكلة سريعًا بسبب عدم وجود تيارات سياسية إسلامية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء الجمعة، أن فقهاء الدين جميعهم ذكور من التجربة العربية والصحراوية والبدوية، قائلًا: إن تلك المجتمعات ينظرون إلى الذكر على أنه مقدس وقوام على المرأة، والمجتمعات العربية طول الوقت تواجه النظرة الذكورية للتيار الاسلامي التي ترتدي عباءة الدين وتتحدث باسم الدين".

وأشار إلى أنه يوجد عدة أنواع للأحاديث النبوية سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، موضحا أن هناك حديث الأحاد ويكون شخص واحد نقله عن سيدنا النبي، متابعًا أن النبي لم يكن ينفرد بشخص لوحده ودائمًا لديه جموع من الصحابة، بالإضافة إلى الحديث المُتواتر ويكون شخص رواه عن النبي لآخر والأخر يرويه لأخر وهكذا.

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إبراهيم عيسى

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