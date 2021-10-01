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كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:31 م
كونتي
كونتي
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي رفض فكرة تدريب برشلونة الإسباني في حال إقالة المدير الفني الحلي للبرسا الهولندي رونالد كومان.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة استفسر عن إمكانية التعاقد مع كونتي كمدير فني مؤقت في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كونتي رفض تدريب برشلونة بشكل مؤقت وطلب الحصول على عقد دائم يصل إلى 3 سنوات وقيادة مشروع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من الأسماء ارتبطت لخلافة كومان في برشلونة على رأسها توماس توخيل وروبيرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز وأندريا بيرلو وجاياردو.

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يوفنتزس كونتي كومان برشلونة

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