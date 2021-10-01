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الكشف عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثنائي وادي دجلة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:32 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

تحدث حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة عن مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء لضم  الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد 2003 خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات الأهلي لضم ثنائي وادي دجلة

ووط يرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع الثنائي الدبيس وشريف بعد ظهورهما بمستوى مميز خلال مشاركتهم مع الفريق الكروي الأول بنادي دجلة قبل هبوط الفريق إلى دورى القسم الثاني.

من جانبه أكد خيرت أن الأهلي لا يزال في مرحلة المفاوضات مع إدارة وادي دجلة حتى الآن ولم يتم حسم الصفقة بشكل رسمى خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يتبقى بعض التفاصيل الخاصة بين الطرفين، قبل التوصل لاتفاق نهائى بشأن بيع ثنائي وادي دجلة لصالح الأهلي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

ورفض مدير شركة الكرة بنادى وادي دجلة الإفصاح عن التفاصيل المالية التي تم الاتفاق عليها بشأن بيع ثنائي دجلة لصالح الأهلي مشيرا إلى أن الصفقة لم يتم حسمها حتى الآن.

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