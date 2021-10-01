محافظ أسيوط: التعديات مرفوضة والإزالة على نفقة المخالف (فيديو)

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن التعدي على أملاك الدولة مرفوض تمامًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على سرعة اتخاذ الإجراءات ضد أي حالة تعد.



وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة "الموضوع بالنسبة لينا أمر منتهي، ومفيش حاجة اسمها تعدي على مجاري مائية والدولة أصدرت قوانين منها التقنين والتصالح، ونتخذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفين والمتعدين، وكل الإزالات على نفقة المخالف".



وأضاف أنه قام بفحص استغاثة أحد المواطنين في نجع سبع بأسيوط بعد قيام أحدهم بردم ترعة لاستغلال المساحة في زراعة الأشجار مما أضر ببعض المزارعين، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لبحث الحالة على الفور وفحص الشكوى، وتبين أنه صادر قرار إزالة بشأن الحالة المشار إليها، حيث قام المواطن بردم جزء من الترعة وعمل حديقة خاصة بالسكن الخاص به، وهذا الكلام مرفوض شكلًا وقانونًا.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إزالة 470 حالة تعدي، مؤكدًا أن حملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية ومدير الأمن ووزارة الري، حيث تم عمل حملة إزالة للمخالفة المذكور وتم فتح المجرى المائي وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.