المنتجة مها سليم: مسلسل "زي القمر" يناقش أزمات السيدات بصفة عامة

أكدت المنتجة مها سليم، أن مسلسل زي القمر كان يناقش أزمات السيدات فوق سن الـ40، وذلك قبل نزل الجزء الثاني من المسلسل.





وأَضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أن جروب المسلسل اتفق على مناقشة أزمات السيدات بصفة عامة، وليس فقط ما فوق الـ 40 عامًا، لافتةً إلى أن تمكين المرأة في المجتمع هو الذي دفع صناع المسلسل إلى التوجه لهذه المشكلات.





يذكر أن الفنانة درة شاركت في مسلسل "زي القمر" حكاية "غالية" والتي تم عرضها على 5 حلقات عبر فضائية سي بي سي.