درة تكشف سبب اختيارها لتجسيد دور "غالية" في "زي القمر"

كشفت الفنانة درة عن سبب اختيارها لتجسيد شخصية "غالية" بمسلسل زي القمر، مؤكدةً أن فكرة المسلسل بصفة عامة أصابتها بالفضول لتجسيد دور سيدة من تلك السيدات.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنانات بصفة خاصة يتواجدون في هذه المهنة لتجسيد معاناة الفتيات والسيدات ومناقشة الأزمات التي يتعرضن لها، وتقديم لهم المساعدة.





وتابعت، أن اختيارها لقصة "غالية" جاء بسبب اختلاف القصة، حيث أن القصة تدور في إطار جديد وتم طرحة بصورة جديدة على الشاشة، معربةً عن سعادتها بسبب ردود الفعل التي جاءت على تجسيد هذه الشخصية.