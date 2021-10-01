درة: الزواج عبر الإنترنت وارد ولكن في هذه الحالات

أجابت الفنانة درة عن سؤال الإعلامية منى الشاذلي: " درة ممكن تحب شخص من على الانترنت ؟، مؤكدة أن جميع الأمور واردة، والزواج عبر الإنترنت في هذا العصر وارد بسبب الانفتاح عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مرحلة محددة يمكن للفتاة أن تمر بها إذا تم التعارف بينها وبين أي شخص على الإنترنت، مشيرةً أن هناك مرحلة التعارف عن قرب لإظهار ردود أفعال الأطراف.





وتابعت، أن هناك حالات يتم التقابل بينهما في فترة الخطوبة، وتختلف الشخصيات فيما بعد الزواج، وذلك بسبب اختلاف الشخصيات والطباع.





وعقبت الإعلامية منى الشاذلي على رأي درة، قائله: "الانفعالات اللاإرادية في الحقيقة ممكن تبان لكن أون لاين انت تقدر تقفل الكاميرا في اي وقت".