توخيل: نجم تشيلسي يمكنه لعب كرة الماء

لن يتمكن ظهير تشيلسي ريس جيمس من اللعب مع منتخب انجلترا في الفترة الدولية القادمة لعدم اكتمال لياقته البدنية، لكن مدربه توماس توخيل قال مازحا يوم الجمعة إنه يمكنه لعب كرة الماء، لأنه يتدرب في حوض السباحة.





واختير جيمس بتشكيلة غاريث ساوثغيت مدرب انجلترا يوم الثلاثاء قبل مواجهة أندورا والمجر بتصفيات كأس العالم، لكن توخيل قال إن انضمام جيمس جاء بعد سوء تفاهم بين المنتخب والنادي.





وأبلغ توخيل الصحافيين قبل مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد "اعتقدت أن ريس ربما سيشارك مع منتخب إنجلترا لكرة الماء لأنه يتدرب في حوض السباحة. كنت مندهشا لكنني تفهمت اختياره بالمنتخب".





وأضاف "هذا لن يحدث وآخر معلوماتي أنه لن ينضم للمنتخب وحدث سوء تفاهم وهذا أمر طبيعي قد يحدث وعالج (المستشار التقني للنادي) بيتر شيك الأمر".





كما استبعد لاعب الوسط المصاب ميسون ماونت من تشكيلة انجلترا، وأوضح توخيل أنه يتدرب مع الحذر بعد غيابه عن الخسارتين الأخيرتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس.





وواصل "يجب توخي الحذر وبالطبع نريد ميسون ونفتقد طاقته لكن لا يمكن أن ينخفض الأداء بسبب اللاعبين الذين نفتقدهم".





وأقر توخيل بأن تشيلسي تعثر أمام أسلوبين متناقضين في آخر مباراتين حيث لعب سيتي بضغط شديد واستحواذ، بينما ركز يوفنتوس على الدفاع العميق دون امتلاك الكرة.





وتابع المدرب الألماني "المهم أن نصفي الذهن ونستعد جيدا أمام ساوثهامبتون ويجب أن نحترم قدراته. كما أن فريقنا لم يكن سيئا وخاض مباريات جيدة وافتقد الخطوة الأخيرة بنسبة تتراوح من 90 إلى 100 في المئة".



