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جدول مواعيد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:01 م
مصر
مصر
محمد الصو
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، في الوقت الحالي، لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.


"كيروش يقود الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون"


وتولي كيروش المهمة الفنية منذ أسابيع قليلة خلفًا للمدرب السابق حسام البدري، بسبب تراجع المستوى الفني قبل المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ومن المنتظر أن يفتتح منتخب مصر مبارياته في المجموعة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام المباراة الثانية  للمنتخب الوطني المصري أمام نظيره غينيا بيساو يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم المنتخب المصري مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره السوداني في الثامنة من مساء يوم 19 يناير المقبل.

الكلمات المفتاحية

نيجيريا مواجهتي ليبيا مصر ليبيا بطولة الكأس

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