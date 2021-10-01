أعرب اللاعب السابق لريال مدريد والمدرب القديم لألميريا، خوسيه ماريا غوتيريز "غوتي"، عن انفتاحه إزاء تدريب برشلونة إذا تلقى عرضاً بذلك من النادي الكاتالوني، الذي يعاني من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.



وقبل حفل سفراء "لا ليغا" في مدريد، أجاب غوتي عندما سُئل عما إذا كان يقبل تدريب برشلونة: "لما لا؟ المرء يريد أن يدرب، وأن يكون قادراً على أن يُفهم الناس أنه بالإضافة إلى كونه لاعباً، لديه الحافز ليكون قادراً على التدريب والقيام بالأشياء بشكل جيد".



واعتبر اللاعب الذي كان يلعب في مركز خط وسط بصفوف "الميرينغي" أنه يدرك أن وضع فريق برشلونة "معقد".



وتابع: "أعتقد أن النتائج السيئة في كثير من الأحيان لا تعتمد فقط على المدرب، ولكن صحيح أنه المسؤول الأكبر، إنه قرار معقد لأن برشلونة ليس جيداً من الناحية الاقتصادية، إقالة رونالد كومان يجبرهم على الدفع له، والتعاقد مع آخر كذلك، إنه منصب معقد للغاية بالنسبة لخوان لابورتا في الوقت الحالي".