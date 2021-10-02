"التعليم العالي": الحضور بالنظام المعتاد قبل كورونا

قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك أكثر من 300 نقطة مجهزة فنيًا داخل جميع الجامعات ويتوفر فيها اللقاحات من أجل تطعيم الطلاب خلال هذا الأسبوع قبل بداية العام الدراسي الجديد.





وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة أنه متاح للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني الحصول على اللقاح عن طريق أقرب مكان موجود لمنزله.





وأكد أن الحصول على اللقاح هو شرط أساسي للدخول إلى الحرم الجامعي حفاظًا على الطلاب أنفسهم وأسرهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون الجرعة الأولى كافية للدخول على أن يستكمل الجرعة الثانية وفق البروتوكول الطبي في هذا الشأن.



