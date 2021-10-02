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"التعليم العالي": الحضور بالنظام المعتاد قبل كورونا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:16 ص
عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار
شيماء حسن
قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك أكثر من 300 نقطة مجهزة فنيًا داخل جميع الجامعات ويتوفر فيها اللقاحات من أجل تطعيم الطلاب خلال هذا الأسبوع قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة أنه متاح للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني الحصول على اللقاح عن طريق أقرب مكان موجود لمنزله.

وأكد أن الحصول على اللقاح هو شرط أساسي للدخول إلى الحرم الجامعي حفاظًا على الطلاب أنفسهم وأسرهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون الجرعة الأولى كافية للدخول على أن يستكمل الجرعة الثانية وفق البروتوكول الطبي في هذا الشأن.

وتابع: "لن يلتحق أي طالب بسكنه الجامعي إلا في حالة حصوله على التطعيم"، مؤكدًا أن الحضور في كافة الجامعات سيكون بالنظام المعتاد ما قبل كورونا وعودة الطالب والأستاذ للحرم الجامعي وهناك استعدادات من جانب الجامعات لهذه المسألة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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