"بدل ما ياكلها الدود".. إلهام شاهين تعلن نيتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن نيتها في تبرعها بأعضاء جسدها عقب وفاتها، بدل من دفنها وذلك أثناء حضورها حفل توقيع كتاب أعداء مصر الخمسة للمستشار أمير رمزي.



وأضافت إلهام شاهين خلال حضورها الحفل، مؤكدة أنه يجب على الجميع التبرع بالأعضاء عقب الوفاة قائله: "بدل ما الدود ياكلها".



وتابعت "شاهين" قائله أن يجب إنشاء بنك للأعضاء البشرية، كما كان في عصر الرئيس الراحل أنور السادات.



وشاركت إلهام شاهين مؤخرا في حكاية "حتة مني" مع عدد من الفنانين منهم أحمد وفيق وإيناس كامل ومؤمن نور، وسارة الشامي ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي.