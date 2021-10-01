تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن





وضعت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، على رأس القائمة المبدئية للصفقات الشتوية للفريق الكتالوني.





ومن المقرر أن يبدأ نادي برشلونة مفاوضاته مع نادي ليفربول، من أجل الوصول إلى عرض مناسب لضم محمد صلاح، خاصة أن عقد الدولي المصري ينتهي في منتصف عام 2023.





ويعاني نادي برشلونة من مشاكل هجومية عديدة في الموسم الحالي وهو ما تسبب في تراجع النتائج خاصة على مستوى دوري أبطال أوروبا ، حيث تلقى الفريق هزيمة قاسية من بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويقدم محمد صلاح أداء مميزًا مع نادي ليفربول خلال الموسم الأخيرة ويمتلك معدلات تهديفية عالية وهو ما يمكنه أن يؤثر إيجابيًا في تشكيل برشلونة الإسباني.



