غدا.. جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالفيوم تنظر محاكمة قاتل زوجته وأطفاله

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، صباح غد السبت، أولى جلسات القضية رقم 11989 لسنه 2021 جنايات مركز اطسا والمقيده برقم 1162 لسنه 2021 كلي نيابة الفيوم.



والذي تضمن أنه يوم 7 مايو 2021 قام " عماد. ا. ر " 35 سنه، صاحب مخبز مقيم قرية معجون التابعة لمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، فى سحور رمضان بقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد زوجته و6 ابنائه، وذالك لما ضاق به صدره من الديون واعباء مادية كثيرة تراكمت عليه حيث قتلهم كحل اوحد، فبيت النيه وعقد العزم علي قتلهم وأعد لذلك أقراص عقار طبي مهدئ اذابها في عصير واعد عتاده من سلاح أبيض وظل متربصا لهم ما أن شربا المجني عليهم المدسوس حتي نحر المجني عليها الأولى زوجته فقاومته فنهال عليها طعنا وراح ناحرا الأطفال المجني عليهم علي ذات الطريقه واحد تلو الآخر قاصدا إزهاق روحهم.



وكذالك أضرم النيران عمدا في العقار المملوك له وهو محال تجاري فاعد لذلك ماده معجلة الاشتعال وراح متجة صوب العقار وما أن وصل حتي سكب كميه مناسبة من تلك المادة واوصل جسم لهب قاصدا من ذلك اتلافه



كان المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم قد أمر بإحالة القضية لمحكمة الجنايات بعد الإطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.



شهد فجر يوم الجمعة، من شهر مايو الماضى، قيام صاحب مخبز بذبح زوجته وأولاده الستة، وبعدها توجه إلى المخبز وأعد مشنقة للتخلص من حياته، لكنه تراجع وأشعل النيران بالمخبز، وقام عدد من الأهالي بإخماد النيران والإتصال بالأجهزة الأمنية وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.





تعود تفاصيل الواقعة إلى سماع أهالى قرية الغرق صوت إستغاثة بنشوب حريق بفرن عيش فينو، وعلى الفور هرع الأهالى إلى الفرن وقاموا بإخماد النيران داخله، وعثروا على مشنقة أعدها القاتل داخل المخبز محاولا الإنتحار، لكنه فشل فقام بإشعال النيران داخل الفرن لحرق نفسه، لكن الأهالى حاولوا إنقاذه، وبعدها علموا أنه ذبح زوجته وأولاده الستة.



وأكد الأهالي أنه بعد تناول الفران وأسرته وجبة الفطار، توجه إلى الفرن برفقة وزوجته وأولاده، داخل المخبز لإعداد الكنافة والقطايف، وبعدها توجهوا للمنزل لتناول وجبة السحور، وارتكب جريمته، وبعدها توجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا، وتم عمل كردون أمنى حول الشقة السكانية، وحول الفرن وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، التى توجهت لإجراء المعاينة، ومازالت التحقيقات مستمرة، وتم اقتياد القاتل إلى النيابة العامة، ويتم حاليا التحقيق معه، وطلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث







