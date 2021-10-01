تعرف على صفقات إف سي فيوتشر في الميركاتو الصيفي





تمكنت إدارة نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة، من إبرام عدد هائل من الصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.





وضم نادي فيوتشر إف سي " كوكاكولا سابقًا"، 19 صفقة حتى الآن، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل في الظهور بشكل مميز، بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخه.





فيوتشر إف سي تعاقد مع كريم نيدفيد، وفارس طارق، وسعد سمير، ومحمد عبد المنعم، ومصطفى البدري، ومروان محسن، من الأهلي، ومحمود عبدالرحيم جنش، من الزمالك، وناصر ماهر من الأهلي.





ومن بيراميدز، تعاقد مع محمد فاروق وطارق طه، بينما ضم محمود مرعي وأحمد عاطف، من وادي دجلة، ومحمود رزق، ومحمود شعبان، من الاتحاد السكندري.





بالإضافة إلى محمد حسن من سيراميكا كليوباترا، ومحمود حمدي قادمًا من مصر المقاصة، وجوناثان نجويم نجم الجونة، وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش، وأيمن الصفاقسي قادمًا من النجم الساحلي التونسي، فضلًا عن جون إيبوكا لاعب إنبي.



