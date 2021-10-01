Advertisements

شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:33 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
محمود دياب

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، على انضمام مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، إلي صفوف المنتخب الوطني، استعداداً لخوض مواجهة منتخب ليبيا.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني، استعداداً لخوض مواجهة منتخب ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم".

وتابع:" الجميع رأى ما فعله مصطفى محمد مع الجهاز الفني السابق للفراعنة تحت قيادة حسام البدري، والذي من الممكن تكرارها مرة أخري مع الجهاز الفني الجديد، خاصة مع عدم توقيع أي عقوبة".

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصطفي محمد ليبيا شوبير توجو

أخبار تهمك

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ ساعتين

عاجل - مدرب الدحيل القطري يحسم موقف "فرجاني ساسي".. وحقيقة ضم "معلول"

منذ ساعة و 10 دقيقة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 26 دقيقة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ نصف ساعة

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

صفقة الأهلي المُنتظرة تدخل حسابات البدري قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

البدري يفاضل بين عدة أسماء قبل إعلان قائمة منتخب مصر

أحمد شوبير يوجه نصيحة هامة لـ حسام البدري

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

ضياء السيد يكشف مصير مصطفى محمد من الانضمام للمنتخب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

11:21 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements