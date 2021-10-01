شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر





علق الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، على انضمام مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، إلي صفوف المنتخب الوطني، استعداداً لخوض مواجهة منتخب ليبيا.





وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني، استعداداً لخوض مواجهة منتخب ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم".





وتابع:" الجميع رأى ما فعله مصطفى محمد مع الجهاز الفني السابق للفراعنة تحت قيادة حسام البدري، والذي من الممكن تكرارها مرة أخري مع الجهاز الفني الجديد، خاصة مع عدم توقيع أي عقوبة".





ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.



