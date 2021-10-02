مدرب جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد المديرين الفنيين في الدوري الإنجليزي اقتحم قائمة المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي هو المُفضل لدى خوان لابورتا رئيس برشلونة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا معجب بتوخيل وبمنهجية عمله، الأمر كذلك ينطبق على مدير فني ألماني آخر بدرجة أقل وهو يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يميل حالياً إلى تعيين مدير فني ألماني أيضاً وهو الخبير رالف رانجنيك كمدير فني مؤقت قبل التعاقد مع توخيل في صيف 2022.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه ربما يمتد الأمر لأكثر من ذلك في ظل صعوبة تخلي تشيلسي عن توخيل الذي أحدث نقلة نوعية في الفريق منذ وصوله.



