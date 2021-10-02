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تعرف على تفاصيل قائمة مصر.. وموعد المواجهة المنتظرة ضد ليبيا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
مصر
مصر
استبعد مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي (قفشة) بشكل مفاجئ قبل مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وجاء استبعاد شريف بعد يوم واحد من تسجيله هدفين خلال الفوز 2-0 على ليبيريا في لقاء ودي بمشاركة قفشة، في أول مباراة تحت قيادة كيروش، بينما فضل الاعتماد على أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وغاب الثلاثي المحترف خارج مصر أحمد ياسر ريان وسام مرسي وكريم حافظ عن التشكيلة النهائية بعد اختيارهم في قائمة مبدئية.

كما خرج من التشكيلة مصطفى فتحي جناح الزمالك وأحمد سمير ومهند لاشين من طلائع الجيش وعلي جبر وأحمد توفيق ثنائي دفاع بيراميدز.

وعاد المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز للتشكيلة بعد غياب طويل بجانب مدافع الأهلي ياسر إبراهيم.

وستلتقي مصر مع ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم في 8 و11 من الشهر الجاري.

وتتصدر ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للجابون بينما تتذيل أنغولا الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير للتصفيات ويشمل مواجهة حاسمة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

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