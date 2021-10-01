كارمن سليمان تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

حصلت الفنانة كارمن سليمان على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.



ونشرت كارمن سليمان، عدة صور لها، وعلقت عليها: "مبسوطة واتشرفت بحصولي على الإقامة الذهبية، شكرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعبًا".





يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كانت أغنية" الذكرى الشتوسة" والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" وسجلت أكثر من مليون مشاهدة.

