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عاجل - مدرب الدحيل القطري يحسم موقف "فرجاني ساسي".. وحقيقة ضم "معلول"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:37 م
ساسي ومعلول
ساسي ومعلول
علي نبوي

قال لويس كاسترو المدير الفني للدحيل القطري، إن الدولي التونسي فرجاني ساسي لن يرحل عن النادي سواء بالإعارة أو البيع مؤكدًا على استمراره ضمن صفوف الفريق.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"مهمة لاعب الوسط في فريق الدحيل القطري صعبة لأننا نملك ٦ لاعبين في هذا المركز من بينهم ٥ لاعبين دوليين".

وتابع :"سعيد لفرجاني ساسي مثلما أنا سعيد لزملائه الآخرين في الفريق في مركز خط الوسط".

وعن موقف ساسي سواء بالبقاء أو الرحيل قال :"لن نُعير ساسي لأي فريق وفترة الانتقالات انتهت وسنكمل فريقنا بهذه القائمة في الدوري القطري، ودوري أبطال آسيا".

وأشار :"القائمة أغلقت بشكل نهائي، وسنكمل بها حتى نهاية الموسم، وما يتردد عن رغبتنا في ضم علي معلول ليس صحيحًا على الإطلاق وهدفه الإثارة".

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