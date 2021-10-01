المغرب يسجل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 1098 الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 934007.





كما سجل المغرب 23 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬وفاة جديدة، ارتفاعا من ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 19يوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14290.





وأعلن المغرب اليوم عن الشروع في توفير جرعة ثالثة وفقا لتوصيات "اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية العالمية".









وأضاف البيان إنه "سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة".





وبدأت البلاد اليوم في تخفيف قيود مكافحة الفيروس ببدء الحظر الليلي من الساعة الحادية عشرة بدلا من التاسعة، وفتح صالات الألعاب الرياضية بشرط ألا تتجاوز طاقاتها الاستيعابية 50 بالمئة.