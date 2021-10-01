محمد مجاهد يكشف برنامجه الانتخابي لأعضاء سموحة

كشف محمد مجاهد، المرشح لرئاسة نادي سموحة، اليوم، الجمعة، النقاب عن برنامجه الانتخابي، موضحا أنه سيسعى جاهدا لتنفيذه حال نجاحه بمقعد رئاسة النادي السكندري





وقال مجاهد في بيان رسمي: "أعضاء نادي سموحة... أصحاب البيت الأصيل أضع بين أيديكم اليوم برنامجي الانتخابي الذي توصلت إليه بعد الاستماع إلى مجموعة متنوعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة الذين طرحوا مشكلاتهم وكذلك تطلعاتهم لمستقبل نادينا".





وأضاف: "السيدات والسادة لقد حرصت أن تكون محاور برنامجي الانتخابي ال ١٢ واقعية قابلة للتطبيق في إطار زمني محدد وتراعي مصادر دخل النادي وكذلك التزاماته المختلفة".





وتابع: "أعضاء نادي سموحة الكرام لقد ظن المنافس وهو يستخدم طرقه الملتوية وأدواته الغير شريفة أنه قادر على منعنا من المضي قدمًا في طرح رؤيتنا على حضراتكم،ولكننا مستمرون معكم بكل ثقة،تلك الثقة التي نستمدها من يقيننا بأننا على حق وأن حضراتكم أقوى سند وداعم لنا بعد المولى عز و جل".





وأتم: "نحن في انتظار ردود فعل حضراتكم والرد على جميع الاستفسارات الخاصة ببرنامجنا الانتخابي"، ويؤكد إصرار مجاهد في الكشف عن برنامجه الانتخابي على ثقته في موقفه القانوني وضمان العودة للسباق الانتخابي على مقعد رئاسة سموحة.





وجاء البرنامج الانتخابي لمجاهد كالتالي..









1_ إيجاد حل جذري لمشكلة الإصلاح الذراعي، والتعامـل مـع هـذا الملـف حيـث ان ماقـدم مـن حلـول فـى تلـك المشـكلة وحتـى تاريـخ ذلـك البرنامـج وهـو بيـن يديكـم لاتعتبـر حلـول و حتـي الان النـادي محمـل بتلـك الديـون وان الأدارة الســابقة تتعامــل بشــكل يفتقــر إلــى الشــفافية مــع العضــو ومــن مبــدأ المصارحـه سـوف نتصـدى بشـكل مرضـى لحـل تلـك المشـكله بشـكل لا يضـر او يمـس عضـو النـادى وعـدم تحميـل العضـو اى مبالـغ وفـى نفـس الوقـت يكـون ذلـك الحـل هـو حـل حقيقـي وواقعـي وواضـح وليـس كمـا يحـدث الأن حيـث لا تراعـي الإدارة السـابقة عقليـة أعضـاء الجمعيـة العموميـة وتصـرح مـن وقـت لآخـر ببعـض التصريحـات التـى لا تعــدو عــن كونهــا مســكنات وقتيــة دون إعــلان الحقيقــة بشــكل واضــح لا لبــس فيه





-تكويـن لجنـة قانونيـة وماليـة هدفهـا تسـوية جميـع القضايـا المرفوعـة ضـد النـادي مـن الأعضاء المفصولين أو المتضررين من قرارات مجلس الإدارة السابق. -تعليــق قبــول العضويــات الجديــدة بشــكل كامــل لحيــن الانتهــاء مــن رفــع كفــاءة البنية التحتية، والقضاء على ظاهرة الازدحام داخل النادي . -مراجعــة كافــة العقــود والمشــروعات وتقييــم مــدى توافقهــا مــع القوانيــن واللوائــح والمردود الاقتصادي لها والعائد الحقيقي منها لصالح النادي وأعضائه. -عــدم المبالغــة فــى قيمــة فصــل العضويــات لابنــاء النــادى و مراعــاة ذلــك فــى حــدود المتاح و رفع العناء عن كاهل العضو بجعله بشكل مناسب.





-جعــل اســعار الكافيتريــات تكــون فــى متنــاول الجميــع و مخفضــة بشــكل ملمــوس على غرار جميع الاندية الرياضية.





2_أن تضمــن اللائحــة توســيع قاعــدة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار؛ بزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس الادارة واســتحداث منصــب أميــن صنــدوق وزيــادة عــدد مقاعــد الشــباب إلــى مقعديـن وتضميـن بنـد صريـح ينـص علـى تخصيـص مقعـد واحـد علـى الاقـل للمـرأة فـي المجلس.





- فتح استقبال مقترحات الأعضاء فيما يتعلق بهذا الشأن. - وضــع بنــد يحــدد شــغل مناصــب رئيــس مجلــس الادارة ونائــب رئيــس مجلــس الادارة وأميــن الصنــدوق لدورتيــن فقــط لضمــان ضــخ دمــاء جديــدة بأفــكار جديــدة كل فتــرة وعــرض ذلــك علــى أول جمعيــة عموميــة لإقرارهــا علــى أن يتــم الانتهــاء مــن إعدادهــا فى مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ بدء الدورة الجديدة





3_البنيـة التحتيـة الكافيـة ووضـع تصـور جديـد لمـدارس الالعـاب والإنفـاق عليهـا والاعتمـاد علـى مدربيـن مؤهليـن ووضـع لوائـح تدفـع هـذا القطـاع لتحقيـق المزيـد مـن البطـولات الفـرق الأولـى باللاعبيـن، حتـى يكـون ذلـك حافـز لأبنـاء النـادي. فليـس مـن المعقـول أنالتركيـز علـى الاسـتفادة مـن الناشـئين مـن أبنـاء النـادي ليكونـوا المصـدر الأول لتزويـد وتوسيع قاعدة الممارسة ووضع برامج تدريبية معتمدة .





اختيارهـم مـن خـلال لجنـة متخصصـة وحياديـة وليـس بشـكل فـردي و ضمـان حصولهـم ً مـع الحـرص علـى أن يكونـوا مؤهليـن بالشـكل الكافـي ووفقـا لمعاييـر محـددة ويتـمأن تكـون الأولويـة للمدربيـن مـن أبنـاء النـادي فـي الألعـاب والمراحـل العمريـة المختلفة، والذين تم جلبهم على حساب أبناء النادي. يظـل النـادي مجـرد محطـة لتلميـع اللاعبيـن المغموريـن.





-الاعتمــاد علــى أبنــاء النــادي فقــط فــي فــرق البراعــم والناشــئين والأشــبال. وعــدم الاستعانة باللاعبين الرياضيين سوي في قطاع البطولة فقط.





من تعرض للظلم أو الشعور بالحاجة إلى الواسطة أو المحسوبية.





ضمـن الأولويـات العليـا للمجلـس الجديـد وإدراك مـدى تأثيـره السـلبي علـى أبنـاء النـادياعتمــاد نظــام تقييمــات محايــد وواضــح يحقــق العدالــة والإنصــاف، ووضــع هــذا الملــف المــدرب ومتابعــة لجــان متخصصــة مــن أعضــاء النــادي المشــهود لهــم بالكفــاءة لتكــونوضــع نظــام تقييــم يعتمــد علــى أداء اللاعــب طــوال العــام مــن خــلال تقريــر يقدمــه نتيجـة التقييـم معبـرة عـن مجمـوع اداء اللاعـب طـوال العـام و ليـس الاعتمـاد علـي ادائـه لإفـراز أكبـر عـدد ممكـن مـن الأبطـال فـي الألعـاب الرياضيـة المختلفـة مـن خـلال توفيـرالعمـل علـى مشـروع البطـل الأوليمبـي بشـكل أكثـر فاعليـة، ومتوافـق مـع توجـه الدولة لبضع دقائق فقط . الدعـم المـادى الـلازم وتوفيـر الكـوادر التدربيـة المميـزه والعمـل علـى برامـج الأحتـكاك الخارجــي مــن خــلال المعســكرات التدربيــة والمشــاركة فــى البطــولات الدوليــة ووضــع خطط إعداد خاصه وتوفير المتابعة والرعاية الصحية لأبطالنا.





-عـودة الـزي الرياضـي لأبنائنـا فـي الألعـاب الرياضيـة المختلفـة بالشـكل الذي يليـق بنادينا وكذلك الأجهزة التدربية .





.وإقامـه المعسـكرات للفـرق الرياضيـة المختلفـة أثنـاء الاشـتراك فـى البطـولات المختلفةتوقيــع بروتــوكلات تعــاون مــع الفنــادق المتميــزه لتقديــم خدمــات الإقامــه





4_رفــع كفــاءة المنشــآت القائمــة ووضــع تصــور كلــي 4المحــور الإنشائي أكثــر فاعليــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار إحــداث تــوازن بيــن المبانــي والملاعــب والحدائــق المفتوحــة بمــا يحقق الاستدامة.





علـى سـبيل المثـال: تغييـر سـجادة ملعـب الهوكـي التـي انتهـي عمرهـا الافتراضـي واسـتكمال مجمـع الاسـكواش الجديـد الـذي تـم وضـع الاساسات الخاصة به وتوقف العمل به بعد ذلك -رفــع كفــاءة التــراك بالشــكل الــذي يليــق بأعضــاء نــادي ســموحة المحترميــن واتاحــة استخدامه طوال اليوم دون التقييد بمواعيد تمارين فريق كرة القدم .





وكــرة الطائــرة لتكــون متاحــة للتدريبــات علــى مــدار اليــوم دون الارتبــاط بالعوامــلتغطيـة منطقـة ملاعـب توشـكى والتـى تحتـوى علـى ملاعـب كـرة اليـد و كـرة السـلة الجوية من حرارة الشمس والامطار . عملى ، بما يحقق أقصى استفادة منه .





-وضــع تصــور جديــد للاســتفادة مــن مجمــع التنــس المغلــق بجــوار المكتبــه بشــكلتوفير اماكن انتظار مناسبة لأولياء الامور اثناء تدريبات الابناء . -تجديــد الملاهــي الخاصــة بالأطفــال وتحديثهــا ومراعــاة الفئــات العمريــة المختلفــة التي تستفيد من

رفـع كفـاءة المكتبـة الخاصـة بالنـادي وتزويدهـا بكافـة المقومـات الحديثـة لتقـدم خدمة





- توفيـر أماكـن مفتوحـة وأخـري مغلقـة ومكيفـة لخدمـة السـادة الاعضـاء والتجمعـات .حقيقيــة لأبنــاء النــادي وخاصــة ابناؤنــا مــن الطــلاب فــى المراحــل الدراســية المختلفــة الأسـرية داخـل النـادي دون أي تكلفـة ماليـة أو أي مضايقـات للسـادة الأعضـاء وأسـرهم وعدم ارغامهم على التعامل مع مطعم او كافتريا ويكون ذلك اختياري للعضو. - العمــل علــى حــل مشــكلة عبــور الأعضــاء امــام البوابــة الرئســيه بشــكل عملــى بتنفيــذ كوبـرى مشـاه مكيـف ومجهـز بسـلم كهربائـى ويراعـي إحتياجـات اصحـاب الهمـم وكبـار السن . ًا - حــل مشــكلة الازدحــام علــى بوابــات النــادي مــن خــلال منظومــة جديــدة أكثــر تطــور وفاعليــة لدخــول الســيارات، وكذلــك دخــول الأفــراد مــن خــلال اللاصقــات الممغنطــة للسـيارات وكارنيـه العضويـة الذكـي، الذي سـيتحول لـكارت متعـدد الاسـتخدامات وليس مجرد بطاقة عضوية فقط. - حـل مشـكلة أماكـن الانتظـار داخـل النـادي، مـن خـلال إنشـاء جـراج متعـدد الطوابـق بمـاإعادة تخطيط مسارات السيارات داخل النادي بما يحقق الانسيابية المرورية داخل النادي. يتوافـق مـع أحـدث المعاييـر الدوليـة، وإدارة أماكـن الانتظـار الحاليـة بطريقـة أكثـر فاعليـة - توفيـر مجموعـة مـن أماكـن انتظـار الدراجـات موزعـة بشـكل مناسـب فـي كافـة أرجـاء لحين الانتهاء من إنشاء الجراج متعدد. النادي وتكون تابعة لإدارة النادى مباشرة

5_إعــادة تصميــم الهيــكل الاداري بمــا يتوافــق مــع احتياجــات 5وتطوير الموارد البشرية العامليـن بالقطاعـات المختلفـة عـلاوة علـى ضـرورة أن يكـون هنــاك تأميــن شــامل يضمــن لهــم حيــاة كريمــة وتكــون الاولويــة فــي شــغل الوظائــف لأبنــاء النــادي مــن خــلال الكافتيريــات مــن خــلال تصاريــح دخــول مــن بوابــات معينــةوضــع نظــام محــدد لدخــول الموظفيــن و العامليــن فــي ً مسابقات معلنه ووفقا لحاجة العمل الفعلية. ووضــع ضوابــط للاســتعانة بهــم مــن خــلال حصولهــم علــى شــهادات صحيــة وتقديــم فيــش جنائــي قبــل التحاقهــم بالعمــل داخــل النــادي و تشــكيل لجنــة لمتابعــة الكافتريــات مــن حيــث مســتوي النظافــة و جــودة المنتــج و الخدمــة المقدمــة للعضــو و الالتــزام بقائمــة الاســعار التــي ســيتم بأسعار مناسبة. تحديدهــا عنــد التعاقــد بمــا يضمــن تقديــم خدمــة لائقــة.

6_الاهتمــام برعايــة اطفــال النــادي وصقــل مواهبهــم 6المرأة والطفل السيدات التي لديها أبناء في مراحل عمرية متفاوتة. للتخفيــف عــن كاهــل ســيدات النــادي العامــلات أو - تخصيــص حمامــات ســباحة مغطــاة للســيدات بشــكل يتناسب مع احتياجاتهم و يحقق لهم الخصوصية . - تشــكيل لجنــة تختــص بحــل مشــكلات ســيدات النــادي مــن الأرامــل أو المــرأة بــدون عائــل و الاطفــال الايتــام مــن اعضــاء النــادي فيمــا يتعلــق بتجديد العضويات و تسديد الاشتركات المختلفة . - تعظيـم الاسـتفادة مـن عضـوات النـادي وتفعيـل دورهـا فـي لجـان النـادي المختلفـة ووضـع برامـج دعـم لهـا وفتـح قنـوات اتصـال بينهـا وبيـن المنظمـات الحكوميـة المهتمـة بهـذا الشـأن و توقيـع بروتوكـولات تعـاون مـع المنظمـات الوطنيـة و الاقليميـة و الدوليـة .التـي تضـع برامـج لتدريـب و تمكيـن المـرأة لاسـتفادة سـيدات النـادي مـن تلـك البرامـ

7_يضـم النـادي بيـن جنباتـه الكثيـر مـن الخبـرات و القامـات التـي نكن 7 كبـار السن مختلـف المجـالات و مسـهماتهم القيمـة فـي كافـة مياديـن الحياة لــذا وجــب علينــا الاهتمــام بهــم و تلبيــة أحتياجاتهــم مــن خــلال مجموعة من الخطوات وهي : -إيجـاد بيئـة مناسـبة لكبـار السـن وتوفيـر سـبل الراحـة لهـم، وكذلـك توفير وسائل انتقال مناسبة لهم للانتقال داخل جنبات النادي. - توفيـر رعايـة صحيـة مناسـبة لهـم وبرامـج ترفيهيـة تتوافق مـع احتياجاتهم والاسـتفادة مـن خبراتهـم المتراكمـة فـي المجـالات المختلفـة، كذلـك تطويـر مركـز الخدمـات بالشـكل الـذي يوفـر لهـم ولكافـة أعضـاء النـادي كافـة الخدمـات الحكوميـة التـي يحتاجـون اليهـا -انشـاء ملفـات طبيـة لمـن أتـم الخمسـه وسـتون عامـا لتوفيـر متابعـة شـهريه لهـم خاصة والتأمينات الإجتماعيه والرعاية الصحية والتأمين الصحي. فــي مــكان واحــد مــن توفيــر مناديــب مــن الجهــات الحكوميــة الخاصــة بالمعاشــات فيما يتعلق بالأمراض المزمنة وهذا هو حقهم علينا . -تقنيـن الإسـتعانة بمرافقيـن كبـار السـن والمربيـات بمبالـغ رمزيـة تتوافـق مـع المهمـة النبيلة التى يقومون بها تجاه السادة اعضاء النادى

8_العمــل علــي دمجهــم فــي مجتمعنــا وتوفيــر الرعايــة 8 ذوى الهمم حقوقهـم ونشـر الوعـي المجتمعـي بأهميـة هـذه الفئـة الهامــة والعمــل علــى تذليــل العقبــات لهــم وإشــراكهم في البطولات المختلفة. - توفيــر وســائل انتقــال لهــم داخــل النــادي تتناســب و أحتياجاتهم. - إنشـاء مركـز متخصـص يحتـوي علـى خبـراء مميزيـن لرعايـة ذوي الهمـم فـي مختلـف المراحــل العمريــة. علــى ســبيل المثــال (إنشــاء حضانــة متخصصــة للأطفــال مــن ذوي الهمـم - الاسـتعانة بمركـز متخصـص لعـلاج التوحـد - اضطرابـات اللغـة - تعديـل السـلوك - التأهيل البدني والنفسي)

9_9المحور الصحي صحي متطور. الألعـاب المختلفـة وإصابـات الملاعـب وتطويـر عيـاداتتقديـم الرعايـة الصحيـة للاعبيـن مـن أبنـاء النـادي فـي التأهيــل الطبــي الموجــودة بملعــب الهوكــى بتجديــد جميــع الأجهــزة العلاجيــة بمــا يتماشــى مــع التطــور فــى الطــب الرياضــى ممــا يجنــب اللاعبيــن واللاعبــات اللجوء للمراكز العلاجية الخارجية باهظة التكلفة . -توقيــع بروتوكــولات تعــاون مــع المراكــز الصحيــة و المستشــفيات ومراكــز الاشــعة والتحاليل لتقديم خدمات مخفضة لأعضاء النادي

10 11 والتقني الموقـع الالكترونـي وحسـابات النـادي علـى مواقـعتحديــث المنظومــة الإعلاميــة للنــادي وكذلــك التواصــل المختلفــة بمــا يجعلهــا لســان حــال النــادي وأعضائه وليس مجلس الادارة فقط. - تطويــر الموقــع الالكترونــي وتطبيــق للهاتــف المحمــول يقــدم خدمــة خبريــة للســادة الاعضــاء لحظــة بلحظــة وعــدد مــن الخدمــات الالكترونيــة المتعلقــة بالعضويــة وجــداول المواعيــد للأحــداث والأنشــطة المختلفــة وخدمـات الدفـع الإلكترونـي وتقديـم الشـكاوى والإستفسـارات والتواصـل مـع الأعضـاء.

11_الحالــة المزريــة التــى وصــل لهــا نتيجــة لغيــاب الصيانــة ورفــع كفــاءه مصيــف مطــروح الخــاص بالنــادى والرحلات 11 والرحلات الدوريــة ورفــع مســتوى النظافــة وجــودة الوجبــات المقدمــه للأعضــاء مــن خــلال إســناد إدارة المصيــف لشـركه متخصصـه فـى تقديـم الخدمـات الفندقيـة عاليـة الجــودة دون تحميــل الســادة الأعضــاء اي اعبــاء ماليــة اضافية . الســياحيه داخــل مصــر وخطــوط الطيــران الداخليــه لتقديــم خصومــات مجديــة لأعضــاءتوقيــع بروتكــولات تعــاون مــع كبــري الفنــادق الموجــودة فــى كافــه الوجهــات .لعضـو النـادى الدخـول لتلـك الأنديـة أثنـاء تواجـد العضـو فـى ايـا مـن المـدن المذكـورةالعمـل علـى توقيـع بروتـوكلات تؤامـة مـع الأنديـة الكبـرى بالقاهـرة والجيـزة تتيـح .النــادى بمجــرد تقديــم كارنيــه العضويــة دون ربــط ذلــك بالافــواج اوالرحــلات المجمع

12_عمـل علـى إنهـاء مشـكلة اعضـاء النـادي فـرع بـرج العــرب بمــا يحقــق العدالــة لهــم وكذلــك تحقيــق الاسـتفادة للنـادي واسـتهداف عـدد مـن العضويـات الجديــدة لهــذا الفــرع والعمــل علــى اســتكمال الانشــاءات والبنيــة التحتيــة والاســتفادة القصــوى منـه، مـن خـلال دراسـة إنشـاء مجمـع ترفيهـي متميـز لخدمـة أعضـاء النـادي وتحقيـق عائـد مجـدي لتعظيـم مـوارد هـذا الفـرع والاسـتفادة مـن الأرض المخصصـة للنـادي التـي لاتـزال أرض فضـاء حتـى الآن منـذ تخصيصهـا، باسـتثناء بعـض المنشـآت وعـدم تحميـل أعضــاء المقــر الرئيســي أيــة أعبــاء فــي الإنشــاءات المســتهدف إقامتهــا فــي هــذا الفرع.