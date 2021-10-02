عمرو أديب: "إكسبو 2020" أعطى صورة مبهرة عن العالم العربي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق معرض "إكسبو 2020"، قائلًا: "أنا كنت منبهر"، لافتًا إلى أن الإمارات وعدت أن المعرض سيكون مبهرًا، وهو ما تحقق بالفعل.





وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من شاهد الافتتاح أمس لم يشعر بالملل، لافتًا إلى أن رمز الحفلة كان لطفلة والدها هندي ترتدي الزي الإماراتي، مضيفًا أن الإمارات قدمت أكبر "إكسبو" في التاريخ.



