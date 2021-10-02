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عمرو أديب: "إكسبو 2020" أعطى صورة مبهرة عن العالم العربي
السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق معرض "إكسبو 2020"، قائلًا: "أنا كنت منبهر"، لافتًا إلى أن الإمارات وعدت أن المعرض سيكون مبهرًا، وهو ما تحقق بالفعل.
وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من شاهد الافتتاح أمس لم يشعر بالملل، لافتًا إلى أن رمز الحفلة كان لطفلة والدها هندي ترتدي الزي الإماراتي، مضيفًا أن الإمارات قدمت أكبر "إكسبو" في التاريخ.
وأضاف أن الـ"إكسبو" هو عبارة عن نظرة العالم لنفسه ولمستقبله، لافتًا إلى أن معرض "إكسبو 2020" أعطى صورة مبهرة عن العالم العربي، حيث لأول مرة يُعقد في دولة عربية، منوهًا بأن الجناح المصري لقى رواجًا كبيرًا في المعرض.