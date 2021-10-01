عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المشرف على الكرة اتصالًا هاتفيًا بالثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي ليبيا.





واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروز أفشة وشريف من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا يومي ٨ ، ١١ أكتوبر الجاري للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.





وحرص الخطيب خلال هذا الاتصال على الحديث مع الثنائي أفشة وشريف مؤكدًا لهما أنهما يملكان إمكانيات مميزة لكن عليهما احترام قرار الجهاز الفني للمنتخب.





وأكد بيبو خلال الاتصال بالثنائي بأنه يعرف جيدًا قدراتهما ولكن خروجهما من القائمة لا يُقلل منهما وهي وجهة نظر فقط للمدرب كارلوس كيروز.



