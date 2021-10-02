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ما سر تحول الكحلاوي من الغناء إلى مدح الرسول؟ محمد الباز يُجيب (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:58 ص
محمد الكحلاوي
محمد الكحلاوي
شيماء حسن
كشف الإعلامي محمد الباز، في الذكرى الـ109 لميلاد شيخ المداحين محمد الكحلاوي، عن سر تحوله من الغناء إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة "الدكتورة عبلة الكحلاوي ذكرت في روايتها أن سبب تحول والدها للغناء الديني هو أن صوته اتحبس ورأي في المنام صوت يقول له هنرجع لك صوتك بشرط أن تقصر غناءك في مدح الرسول".

وأضاف "عندما استيقظ وجد أن صوته رجع ومن وقتها نذر غنائه في مدح النبي، وكان فيه رواية ثانية تقول أن الكحلاوي تعرض إلى حادثة على كوبري قصر النيل ودخل في حالة إغماء وسمع صوت يقولك هننقذك من الحادث بشرط أن تقصر غناءك للرسول".

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