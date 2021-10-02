ما سر تحول الكحلاوي من الغناء إلى مدح الرسول؟ محمد الباز يُجيب (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الباز، في الذكرى الـ109 لميلاد شيخ المداحين محمد الكحلاوي، عن سر تحوله من الغناء إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.





وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة "الدكتورة عبلة الكحلاوي ذكرت في روايتها أن سبب تحول والدها للغناء الديني هو أن صوته اتحبس ورأي في المنام صوت يقول له هنرجع لك صوتك بشرط أن تقصر غناءك في مدح الرسول".



