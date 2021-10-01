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بيع شقة الفنانة فاتن حمامة بالزمالك في مزاد علني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:50 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
مي مرسي
آثار إعلان بإحدى الصحف القومية الجدل، حيث ظهر به بيع شقة لـ الفنانة فاتن حمامة بالزمالك، وفي بمزاد علني.

وجاء في الإعلان كالآتي: "تعلن الشركة عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، عمارة ليبون الوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة".

يذكر أن لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة فى القاهرة اختارت ثمانية من أفلام الفنانة فاتن حمامة، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية ومن هذه الأفلام "لك يوم يا ظالم"،و"ابن النيل".

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