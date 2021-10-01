الكومي : ملعب البلد سوف يظل صوت الحق لكل الاندية .. واخلاق النبلاء ظهرت في موقف ادارة سيراميكا كليوباترا تجاه الرجاء

اكد الاعلامي ايهاب الكومي عبر برنامج ملعب البلد والذي يبث عبر فضائية صدى البلد ان البرنامج سوف يظل دائما صوت لاندية القسم الثاني والثالث والرابع ايضا ، وان اي البرنامج هو منبر لصوت لتلك الاندية التي بين الحين والاخر تتعرض لبعض الازمات

اكد الاعلامي ايهاب الكومي عبر برنامج ملعب البلد والذي يبث عبر فضائية صدى البلد ان البرنامج سوف يظل دائما صوت لاندية القسم الثاني والثالث والرابع ايضا ، وان اي البرنامج هو منبر لصوت لتلك الاندية التي بين الحين والاخر تتعرض لبعض الازمات

وأضاف الكومي ان برنامج ملعب البلد ليس محسوب على أحد ، حيث اننا صوت للجميع طالما يملك قوة الحق

وأضاف الكومي ان برنامج ملعب البلد ليس محسوب على أحد ، حيث اننا صوت للجميع طالما يملك قوة الحق

و وجه ايهاب الكومي الشكر لمنظومة نادي سيراميكا كليوباترا بداية من ادارة النادي برئاسة النائب محمد ابو العنين والمشرف على النشاط الرياضي الاستاذ معتز البطاوي لموقفهم النبيل تجاه نادي الرجاء في ازمة وقف القيد للفريق المطروحي ، حيث وضعت ادارة نادي سيراميكا كافة ناشئيين النادي تحت تصرف نادي الرجاء وكذلك شراء أحد ناشيء نادي منتخب السويس واهداءه لنادي الرجاء

و وجه ايهاب الكومي الشكر لمنظومة نادي سيراميكا كليوباترا بداية من ادارة النادي برئاسة النائب محمد ابو العنين والمشرف على النشاط الرياضي الاستاذ معتز البطاوي لموقفهم النبيل تجاه نادي الرجاء في ازمة وقف القيد للفريق المطروحي ، حيث وضعت ادارة نادي سيراميكا كافة ناشئيين النادي تحت تصرف نادي الرجاء وكذلك شراء أحد ناشيء نادي منتخب السويس واهداءه لنادي الرجاء

وهنأ الكومي اندية القسم الثاني بمناسبة انطلاق الموسم الجديد متمنيا لهم دوام التوفيق ، ووجه رسالة لتلك الاندية بمراعاة اطقم الحكام وعدم الضغط عليهم ، مؤكدا ان الحكام المصريين على قدر كبير من النزاهة والعدل وان اي حكم في العالم ربما يخطيء وربما يصيب ولكن من المؤكد ان اخطاء حكامنا ليس لها اي حسابات







