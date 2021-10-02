علي الطيب يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية الجديدة

كشفت الفنان علي الطيب على الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يعيش حالة من النشاط الفنى، بعد تألقه في حكاية بالورقة والقلم ضمن مسلسل إلا أنا.





وقال علي الطيب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، "أشارك الآن في مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع، واستعد لمسلسل غرفة 207 راوية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج، وريهام عبد الغفور.





يذكر أن أحدث أعمال علي الطيب حكاية"بالورقة والقلم"، بطولة يشرا اللوزي، عماد رشاد، علي الطيب، نور محمود حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، من تأليف شريف يسري، محمد أبو السعد، أمين جمال، وإخراج محمد بكير، ومن المقور عرضها علي شاشة DMC.