Advertisements

اليوم.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد طبقًا للائحة للداخلية للمجلس والتي نصت على أن:

"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب دعوة اللجان للانعقاد لبدء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، حيث نصت المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن:

"يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

ونصت المادة (42) على أن: "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

25 لجنة نوعية
وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن والغذائي والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني - لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب والرياضة - لجنة حقوق الإنسان ).

- وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 11 ساعة

هازارد على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بعد موافقة "تشريعية البرلمان".. تعرف على إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

قبل ساعات من انتخابها.. تعرف على إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس "الشيوخ"

رئيس مجلس الشيوخ يطالب النواب بتسجيل رغباتهم لتشكيل اللجان النوعية

رئيس مجلس الشيوخ: لا يمكن أن ننسى دور المرأة المصرية الداعم للدولة عبر العصور

بالأسماء.. ننشر كشوف أعضاء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ (مستند)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements