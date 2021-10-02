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أصغر مدير في مايكروسوفت: فخورة بدعمي لمبادرة "حياة كريمة" (فيديو)
السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:01 ص
شيماء حسن
كشفت دينا أيمن، أصغر مدير برمجيات في شركة مايكروسوفت، تفاصيل حصولها على البكالوريوس والماجستير في عام واحد.
وقالت "دينا" في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "مكنتش مخططة الحصول على البكالوريوس والماجستير في عام وحد، ولكن وأنا في الكلية وكنت لسة في آخر سنة طلب مني عميد الكلية إني أعمل كده واتخرجت بالاثنين في نفس السنة".
وأضافت: "أنا مديرة برمجيات بيدير فريق بيعمل مشاريع لها علاقة بالتطبيقات والويندوز، وأنا على تواصل مع وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة وفخورة باختياري لدعم مبادرة حياة كريمة لأنها بتوفر لأهالينا في القرى والأقاليم حاجات يحتاجوها".
وتابعت: "بروج لهذه المبادرة وشيفاها من اكبر المشاريع العملاقة، وتستحق أن تدخل موسوعة جينس لأنه لأول مرة في العالم العربي يستفيد من هذه المبادرة 50 مليون مواطن ويحصلون على الدعم في المرافق الأساسية والاقتصاد وتوفير سكن لكل أهالينا في الريف يستحقوا هذا وأوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الهجرة التي تدعمنا لنكون جزء ولو صغير في هذه المبادرة".