أصغر مدير في مايكروسوفت: فخورة بدعمي لمبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

كشفت دينا أيمن، أصغر مدير برمجيات في شركة مايكروسوفت، تفاصيل حصولها على البكالوريوس والماجستير في عام واحد.





وقالت "دينا" في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "مكنتش مخططة الحصول على البكالوريوس والماجستير في عام وحد، ولكن وأنا في الكلية وكنت لسة في آخر سنة طلب مني عميد الكلية إني أعمل كده واتخرجت بالاثنين في نفس السنة".





وأضافت: "أنا مديرة برمجيات بيدير فريق بيعمل مشاريع لها علاقة بالتطبيقات والويندوز، وأنا على تواصل مع وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة وفخورة باختياري لدعم مبادرة حياة كريمة لأنها بتوفر لأهالينا في القرى والأقاليم حاجات يحتاجوها".



