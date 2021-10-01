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"كلام في الكورة" مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
مايكل مجدي
كلام في الكورة مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي
هي أحد أبرز الوجوه صاحبة الاطلالة المميزة على الشاشة الصغيرة خلال الأعوام الأخيرة، قدمت العديد من الأعمال الدرامية ولعبت دور البطولة في العديد من الأعمال الفنية لعل أبرزها مسلسل "وش تاني" وعلى كف عفريت والوصية و"اميرة في عابدين" و"٣٠ ليلة وليلة" بالإضافة لمسلسل ونحب تاني ليه.

هي الفنانة الشابة شيمه التي ميزتها ملامحها الجذابة وموهبتها المتميزة في لفت الأنظار لها..

حاورها "الفجر الرياضي" في الجانب الرياضي من حياتها وما هي أهمية الرياضة بشكل خاص في حياتها العملية، ونفس الأمر كشفت لنا عن انتمائها الكروي في مصر واوروبا في الحوار التالي .
كلام في الكورة مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي
أولا.. أهمية الرياضة في حياتك هل بتلعبي رياضة معينة بشكل دوري؟
بالنسبالي حاجة مهمة جدا من أساسيات حياتي ولما كنت في المدرسة كنت حريصة على لعب ممارسة اكتر من لعبة رياضية..


بتروحي الجيم واخر مرة روحتي امتى؟
اكيد دي اكتر حاجة بكون حريصة عليها من مرتين إلى ٣ مرات أسبوعيا..


اكلك صحي ولا مش بانتظام؟
إلى حد ما بحاول احافظ على اكلي الصحي لكن للأسف مش بانتظام..


تعالى نروح للكورة بقى.. بصراحة كدة بتشجعي مين؟
انا زملكاوية من الدرجة التالتة يمين، انتمائي للزمالك مش بالاسم وبس انا متابعة جيدة لكل ماتشات الزمالك..


امتى آخر مرة روحتي الاستاد؟
مش فاكرة بالتحديد لكن فترة ايام ما كان الجمهور بيحضر بشكل مستمر..


عندك تيشرت فريق عالمي في البيت؟
عندي اكتر من تيشرت لكن تيشرت ليفربول جالي هدية في مناسبة غالية عندي ومازلت محتفظة بيها..


مين الفريق اللي في أوروبا بتشجعيه؟
ريال مدريد وليفربول


لو جاتلك الفرصة تحضري ماتش في أوروبا مين اللاعب العالمي اللي ممكن تحضرليه ماتش وتلبسي التيشيرت بتاعه؟
ممكن ماتش لليفربول أو ريال مدريد..


شايفة نجاح محمد صلاح في أوروبا ازاي؟
بكل تأكيد هو واجهة رائعة ومشرفة لبلادنا واكبر دعاية تسويقية لاسم مصر رياضيا وسياحيا، والأجمل في مسألة نجاحه هو حالة التغير التي طرأت على المشجع الانجليزي تجاه العرب بصفة خاصة وتغير ثقافته ونظرته إلى المجتمع العربي لدرجة ان هناك مشجعين لنادي ليفربول قاموا بتقليد صلاح أثناء احتفاله بالهدف بالسجود..


لو جت لك الفرصة تعملي عمل فني سينمائي أو درامي خاص بالكورة توافقي؟
طبعا ماعنديش مانع بالمشاركة في بطولة عمل درامي بشرط يكون في إطار كوميدي رياضي..


زمان كان في لاعيبة دخلوا مجال التمثيل زي إكرامي وجمال عبد الحميد.. مين اللاعب المصري اللي شايفة انه ممكن يكون ممثل شاطر دلوقتي؟
افتكر سعد سمير لاعب الأهلي السابق عنده موهبة هايلة..
كلام في الكورة مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي
أسئلة سريعة :

على طريقة كرة القدم هنسالك أسئلة سريعة وجاوبي عليها في أي مجال :


تطلعي لمين الكارت الأحمر؟
للمخرج اللي أصبح غير مرغوب العمل معاه من جانب العديد من الفنانين نظرا لتعامله بشكل غير لائق مع بعض زملاء المهنة..


تطلعي لمين إنذار؟
لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بسبب أزمته مع شيكابالا..
كمان لأي شخص ممكن يدخل في حياتي الشخصية..

"كلام في الكورة" مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي
"كلام في الكورة" مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي

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