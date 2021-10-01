"كلام في الكورة" مع شيمه : زملكاوية وماعنديش مانع في بطولة عمل فني رياضي كوميدي

هي أحد أبرز الوجوه صاحبة الاطلالة المميزة على الشاشة الصغيرة خلال الأعوام الأخيرة، قدمت العديد من الأعمال الدرامية ولعبت دور البطولة في العديد من الأعمال الفنية لعل أبرزها مسلسل "وش تاني" وعلى كف عفريت والوصية و"اميرة في عابدين" و"٣٠ ليلة وليلة" بالإضافة لمسلسل ونحب تاني ليه.