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عاجل.. حريق في مصنع بلاستيك بالإسكندرية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:09 ص
الحريق
الحريق
محمد رجب - دينا حسن
شهدت منطقة أبيس الرابعة شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق في أحد مصانع البلاستيك، ما تسبب في تفحم المصنع وعدد من السيارات، دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية بلاغًا بحدوث حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة الألمان التابعة لأبيس الرابعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 4 سيارات مطافي لإخماد الحريق، وتجري قوات الحماية المدنية عملية إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولي التحقيق.

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حريق بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

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