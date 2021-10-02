هل صلاحية لقاح أسترازينكا أوشكت على الانتهاء؟.. "الصحة" ترد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، إن مصر استقبلت 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر، وسيتم اخضاع الجرعات للتحاليل قبل توزيعها على مراكز التطعيم، لافتا إلى أنه تم تطوير كافة سلاسل التبريد للقاحات.



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر استلمت 100 ألف جرعة من لقاح اسرازينيكا من الحكومة البولندية، وفي انتظار تسلم 1.5 مليون جرعة من الكوفاكس خلال الفترة المقبلة.



وعن ما تردد بشأن اقتراب صلاحية استرازينكا على الانتهاء ولهذا قلت الفترة بين الجرعتين، عقب الدكتور خالد مجاهد، "كلام غير صحيح"، موضحا أن جعل المسافة الزمنية 28 يوما بين جرعتي لقاح استرازينيكا ليس له أثر سلبي على المواطن، وتقليل المدة سيساعد على استخدامه لأغراض السفر، كما أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اجازت تخفيض المدة.

