برلمانية تكشف عن أهم القوانين التي سيناقشها البرلمان في دور الانعقاد الجديد

برلمانية: قانون العمل ودعم العمالة غير المنتظمة من أهم التشريعات التي تتنظر الانعقاد الثاني لمجلس النواب





قالت الدكتور ألفت المزلاوي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيكون له طابعًا خاصًا هذه المرة، وذلك نظرًا لأهمية الملفات المطروحة في مختلف لجان البرلمان من جهة، والأولويات أمام الجلسات العامة، سواء في الشأن الداخلي المتعلق بأحوال المواطنين والمشروعات التي تستهدف التنمية الشاملة للدولة المصرية، أو الشأن الخارجي والتحديات التي تواجهها مصر لتصبح جزءا من السباق العالمي في كافة المجالات، وكذا الملفات الشائكة كملف سد النهضة ودور مصر في تهدئة الأوضاع والنزاعات في عدد من الدول العربية.





تفاصيل الجلسة الافتتاحية

وأوضحت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن طبيعة الجلسات الأولى في بداية أدوار الانعقاد، يتم تخصيصها للأمور الإجرائية والمتعلقة بانتخابات اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، ووضع الخطوط العريضة لآليات العمل في دور الانعقاد، ويتخلل ذلك مجموعة من القوانين المهمة التي تتصدر الاهتمامات لمدي ارتباطها الوثيق بشأن المواطن ومحل تساؤلاته، وعلى رأسها قانون العمل، وملف دعم العمالة غير المنتظمة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العمل وملف دعم العمالة غير المنتظمة، يُعد من التشريعات المهمة التي تنتظر الانعقاد الثاني فهو يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي وحماية حقوق العمال، كما يشجع الشباب على الانخراط في العمل والاستثمار، مع توفير بيئة مناسبة في القطاع الخاص تضمن حقوق العاملين به من خلال حظر الفصل التعسفي، والعمل على طمأنة المستثمر المصري والأجنبي.





ولفت "المزلاوي" إلى أن "الملف الصحي" من الملفات شديدة الأهمية ليس فقط في هذا الانعقاد إنما في كافة الانعقادات، خاصةً بعد انطلاق عدد من المبادرات الرئاسية في هذا الشأن وتستهدف عبر برامجها الصحية المختلفة الوصول إلى كل مواطن مصري، كما أن الانعقاد الثاني سيبدأ مع ذروة محتملة لتفشي النسخة الرابعة من كورونا وما تتطلبه مثل هذه المراحل الحرجة من تواصل وتساؤلات وبيانات عاجلة عن طبيعة ما يحدث في كل دائرة من دوائر النواب وما تتطلبه من تدخلات عاجلة للسيطرة على تفاقم الأوضاع.





وتابعت: كذلك الملف البيئي أيضًا من أهم الملفات التي تحظى باهتمام بالغ من نواب الشعب، فالعالم كله الآن يصطف يدا واحدة لمكافحة التلوث بكافة أشكاله والتفاعل الإيجابي مع ظواهر عالمية كالاحتباس الحراري وتغير المناخ، وهو ما يجب أن يجد صدى واسعًا من الحكومة للتفاعل معه حتى تكتمل المنظومة التنموية في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسابق الزمن لإنجاحها كي يشعر بها كل مواطن يعيش على أرض مصر الغالية.





اليوم افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

ومن المُقرر أن يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد المُنقضي وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد طبقًا للائحة للداخلية للمجلس والتي نصت على أن:



