Advertisements

محمد حسني يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب حماسه للمشاركة في "عقبال عوضك"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:12 ص
محمد حسني
محمد حسني
ولاء عبد الناصر


أعرب الفنان محمد حسني، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على حكاية "عقبال عوضك"، ضمن مسلسل "زي القمر"، حيث جاءت التوقعات إيجابية بشكل كبير.

وكشف محمد حسني لـ"الفجر الفني"، عن أسباب تحمسه للمشاركة في حكاية "عقبال عوضك"، حيث قال"طريقة كتابة حسن صالح للدور كانت حلوة جدًا، والصراع في الشخصية وأخواته مكتوب بشكل رائع، كما أيضا وجود المخرج معتز هشام، شجعني بشكل كبير أن أخوض التجربة، بالإضافة إلى فريق العمل على رأسهم النجمة مي كساب، وأنا سعدت جداً بكره الناس لشخصية ممدوح التى قدمتها، لأن ذلك معناه أنني استطاعت أن أقدم الدور بشكل صحيح ودليل على نجاح الشخصية.

وحكاية "عقبال عوضك"، بطولة مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد، محمد حسني وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام.

الكلمات المفتاحية

محمد حسني عقبال عوضك زي القمر حكاية عقبال عوضك النجمة مي كساب الفجر الفني

أخبار تهمك

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - مدرب الدحيل القطري يحسم موقف "فرجاني ساسي".. وحقيقة ضم "معلول"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب انضمام كوكا إلى منتخب مصر (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 27 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام لـ وزير الخارجية بشأن استئناف مفاوضات السد

منذ ساعتين

شوبير: هناك علامة استفهام كبيرة حول ضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ نصف ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل مشاركة مي كساب في حكاية "عقبال عوضك"

السبت المقبل.. عرض حكاية "عقبال عوضك" على قناة "CBC"

رباب ممتاز تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في حكاية "عقبال عوضك"

مواعيد عرض حكاية "عقبال عوضك" لـ مي كساب على cbc

محمد حسني: أجسد دور شقيق مي كساب في حكاية"عقبال عوضك".. والعمل معها مريح جداً(خاص)

الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من حكاية " عقبال عوضك"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

11:21 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements