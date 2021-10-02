محمد حسني يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب حماسه للمشاركة في "عقبال عوضك"





أعرب الفنان محمد حسني، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على حكاية "عقبال عوضك"، ضمن مسلسل "زي القمر"، حيث جاءت التوقعات إيجابية بشكل كبير.



وكشف محمد حسني لـ"الفجر الفني"، عن أسباب تحمسه للمشاركة في حكاية "عقبال عوضك"، حيث قال"طريقة كتابة حسن صالح للدور كانت حلوة جدًا، والصراع في الشخصية وأخواته مكتوب بشكل رائع، كما أيضا وجود المخرج معتز هشام، شجعني بشكل كبير أن أخوض التجربة، بالإضافة إلى فريق العمل على رأسهم النجمة مي كساب، وأنا سعدت جداً بكره الناس لشخصية ممدوح التى قدمتها، لأن ذلك معناه أنني استطاعت أن أقدم الدور بشكل صحيح ودليل على نجاح الشخصية.



وحكاية "عقبال عوضك"، بطولة مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد، محمد حسني وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام.