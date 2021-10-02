الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي









كشف الإعلامي إبراهيم فايق، آخر تطورات تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.





وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2:" أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي، برئاسة حسين لبيب، على حسم ملف تجديد النجم المغربي خلال الفترة الحالية".





وتابع:" حتي هذه اللحظة يرفض المغربي أشرف بن شرقي، تجديد عقده مع القلعة البيضاء، حال رفض نادي الزمالك وضع الشرط الجزائي المطلوب".





واختتم فايق:" اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، سوف توصي على المجلس المنتخب القادم أنه في حالة عدم تجديد عقد أشرف بن شرقي، ضرورة بيعه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة".



