عمرو أديب عن الزيادة السكانية: "خلال البرنامج مصر بتجيب مدرسة" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن أنه تم تسجيل 15494 نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 4 أيام.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في مشكلة في الدناغ، ولا في وسائل تنظيم الأسرة، ولا في التعليم، ولا في الخطاب الديني.. ولا فين"، مشيرا إلى أن الدولةتناقش ملف الزيادة السكانية منذ 40 عاما.



وأشار إلى أنه لم يعد هناك إعلانات تنظيم أسرة كما كان في السابق، مضيفا: "مفيش إعلان يقول للناس أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل"، منوها بأن مصر تلد طفل جديد كل 14 ثانية، معلقا: "عقبال ما بخلص البرنامج مصر بتكون جابت مدرسة".

