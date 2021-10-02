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كلوب يهاجم قرار الحكومة البريطانية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن مسألة إعفاء اللاعبين من الحجر الصحي، إذا سافروا لدول مدرجة في القائمة الحمراء، التي أعلنتها الحكومة " ليست حلا حقيقيا" ومعربا عن اعتقاده بأن رابطة الدوري الممتاز كان من المفترض أن تقاتل بشكل أقوى لصالح اللاعبين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه سيتم السماح للاعبي ليفربول الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا بشكل كامل بزيارة الدول المدرجة بالقائمة الحمراء للمملكة البريطانية، خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، بدون الحاجة لدخول الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة عند عودتهم لليفربول، بشرط الالتزام بشروط "الفقاعة" الصارمة أثناء قيامهم بواجبهم مع المنتخب الوطني والفريق.

هذا يتضمن بقاءهم في منشأة تابعة للنادي- بدلا من المنزل- لمدة عشرة أيام عقب عودتهم للمملكة البريطانية، ويتركون المنشأة مرة واحدة في اليوم للتدريب أو اللعب.

ويعني الإعفاء أنه لن يكون هناك تكرار للخلاف الذي حدث قبل وأثناء فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، عندما رفضت الأندية بشكل جماعي انضمام لاعبيها للمنتخبات التي تلعب في دول مدرجة بالقائمة الحمراء.

ولكن كلوب، يعتقد أن بروتوكولات فيروس كورونا التي تنتهجها الأندية صارمة للغاية، بحيث أنه لا ينبغي أن تكون هناك حاجة للإعفاء في المقام الأول.

وقال :"لا يبدو هذا بالنسبة لي أنه حل حقيقي".

وأضاف :" البرازيل وجورجيا وبلدان أخرى متواجدة في القائمة الحمراء لإنجلترا، ولكن على سبيل المثال ليسوا على القائمة الحمراء لدول فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا. بإمكان اللاعبين هناك أن يعودوا ويلعبوا مباشرة. تلك الدول يمكنها إرسال لاعبيها، ويمكنهم العودة وأن يمارسوا حياتهم الطبيعية".

وأضاف :" يتواجد اللاعبون باستمرار في فقاعات. هنا هم في فقاعات، كما هو الحال مع منتخبات بلادهم".

وأكد :"ما لا يعجبني بشأن هذا هو أنني أعتقد أنه لم يتم التفكير فيه بشكل صحيح. يبدو الأمر وكأن شخص ما فتح الباب في مكتب مهم وقال بالمناسبة، يجب علينا أن نحل مشكلة لاعبي كرة القدم ورد آخر وقال لماذا، ماهي مشكلتهم؟"

وتابع :" يقولون إنهم يلعبون في دول مدرجة بالقائمة الحمراء وإنهم لا يحبون الدخول في الحجر الصحي الفندقي لمدة 10 أيام، لذلك قالوا دعوهم يدخلون فندقا آخر".

وأكد :" لا، لا، هيا يا شباب! نبعد الناس عن حياتهم الطبيعية لثلاثة أسابيع بدون وجود سبب حقيقي. نحن نهتم بلاعبينا. إنهم هنا، يعيشون مع عائلاتهم، لا يفعلون شيئا آخر".

وأكد :"يحضرون للتدريب ويعودون للمنزل. والآن يجب علينا أن نضعهم في فندق وأن نوصل لهم الطعام؟ هذا غير صحيح".

وأردف :" لا أتوقع أن تهتم الحكومة بنسبة مئة بالمئة بشأن موقف رابطة الدوري الممتازـ بشأن الحاجة للاعبين محددين. ولكن رابطة الدوري الإنجليزي كان عليها أن تقاتل من أجل لاعبينا. هذا ليس الموقف حاليا".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي

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