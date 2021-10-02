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خبير يفجر مفاجأة عن النظارة الذكية: خرجت من الاستخبارات (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشف الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، وظائف النظارة الإلكترونية الذكية التي أطلقها مارك زوكربرج مؤسس "فيسبوك"، موضحًا أن تقنية النظارة الذكية خرجت من علم الاستخبارات، وتمكن المستخدم من قراءة الرسائل عن بُعد والرد على الهاتف من مجرد الرمش بالعين، وتخرج كافة المعلومات أمام المستخدم في العدسة الداخلية للنظارة، فضلًا عن أنها لديها القدرة على التسجيل والتصوير بسرية تامة وتنفذ عمليات تتبع دقيقة للهيمنة على المعلومات.

وأضاف "الجندي" خلال حواره مع إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الفلسفة الدولية تقوم على محورين أساسين وهما الهيمنة على المعلومات وصنع عالم موازي، لافتًا إلى أن فكرة صنع عالم موازٍ أمر خطير.

وتابع خبير أمن المعلومات أن مارك زوكربرج أطلق النظارة الذكية بآليات معلوماتية جبارة، متابعًا أن "فيسبوك استحوذت" على شركة عالمية للنظارات الذكية منذ فترة.

الكلمات المفتاحية

مارك زوكربيرج النظارات الذكية إبراهيم عيسى

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