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أديب عن الهجوم على نجلاء بودن: "ما عدو الست إلا الست" (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:45 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار تعيين التونسية نجلاء بودن أول رئيسة للحكومة في تاريخ العالم العربي، قائلا: "تونس دخلت التاريخ".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هناك استبشار بتعيين "بودن" حيث أنها ليس لها علاقة بالأحزاب، وستعمل لصالح دولتها فقط، مضيفا: "الناس اللي مش بيحبوا الستات معترضين على تعيينها".

وأشار إلى أنه يرى أن التوفيق في العمل العام ليس له علاقة بكون المسئول رجل أو سيدة، وإنما له علاقة بكفاءة الإنسان، منوها بأن توكل كرمان أكثر من تهاجم هذا القرار، معلقا: "توكل كرمان قلبت على قيس سعيد لأنه قلب على الإخوان.. جابت الست الأرض من أول يوم.. ما عدو الست إلا الست.

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