أديب عن الهجوم على نجلاء بودن: "ما عدو الست إلا الست" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار تعيين التونسية نجلاء بودن أول رئيسة للحكومة في تاريخ العالم العربي، قائلا: "تونس دخلت التاريخ".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هناك استبشار بتعيين "بودن" حيث أنها ليس لها علاقة بالأحزاب، وستعمل لصالح دولتها فقط، مضيفا: "الناس اللي مش بيحبوا الستات معترضين على تعيينها".



