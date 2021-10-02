خالد النبوي يكشف لأبلة فاهيتا سر رفضه الافصاح عن عمره الحقيقي





حل الفنان خالد النبوي ضيفا في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.





وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة والممتعة حيث يشارك الفنان "خالد النبوي" العديد من المواقف الشخصية وأجاب على العديد من الاسئلة.





أكد "خالد النبوي" أنه لا يحب الإفصاح عن عمره أمام المخرجين و لا يبوح به فى البرامج وبرر ذلك أنه لا يريد من المخرجين أن يضعوا في أدوار معينة، مضيفًا: "إذا كان هناك شخصية حتى أكبر من سنه يحب أن يخوض هذا التحدي ويقوم بها".





تابع "النبوي" إنه أيضاً يحب أن يظل هو وكل النجوم و الفنانين من جيله متواجدين على الساحة الفنية.





كما صرح خالد النبوي أنه كان يتمنى أن يمتلك موهبة تأليف الموسيقى مثل "بليغ حمدي" وغيره من المؤلفين.





وعندما سئل عن الصفة التي يتمنى أن يرثها أبنائه منه فقال الصبر أكثر صفة.



