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روجينا وأشرف زكي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:41 ص
روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أشرف زكي، جمهوره ومحبيه عدة صور له مع زوجته النجمة روجينا، خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت روجينا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي مسلسل "الاختيار ٢"، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، كما شارك في مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.

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منوعات فن روجينا انستجرام أشرف زكي

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