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أديب: المجتمع السعودي تغير تمامًا (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
علق الإعلامي عمرو أديب، على معرض الرياض الدولي للكتاب، قائلًا: "السعودية تغيرت تمامًا"، وينظم المعرض لأول مرة تحت رعاية وزارة الثقافة ويضم مليون كتاب.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن السعودية تحاول تقديم صورة للثقافة السعودية الجديدة، مشددًا على أن المجتمع السعودي تغير تمامًا، وبعد شهرين سيكون لديه مهرجان البحر الأحمر للسينما، معلقًا: "اللي يروح المملكة النهاردة سيجدها مختلفة تمامًا".

وأشار الإعلامي إلى أنه لا حجر على فكر، حيث هناك مجموعة متجانسة أغلبهم شباب يقودوا فكر المجتمع السعودي، مضيفًا أنّ هناك إقبال كبير على المعرض، والمواطن السعودي متذوق للثقافة.

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عمرو أديب بوابة الفجر الفجر السعودية

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