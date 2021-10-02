أديب: المجتمع السعودي تغير تمامًا (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على معرض الرياض الدولي للكتاب، قائلًا: "السعودية تغيرت تمامًا"، وينظم المعرض لأول مرة تحت رعاية وزارة الثقافة ويضم مليون كتاب.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن السعودية تحاول تقديم صورة للثقافة السعودية الجديدة، مشددًا على أن المجتمع السعودي تغير تمامًا، وبعد شهرين سيكون لديه مهرجان البحر الأحمر للسينما، معلقًا: "اللي يروح المملكة النهاردة سيجدها مختلفة تمامًا".



