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دره :" فكره حكاية "زي القمر" مستوحاة من قصة حقيقية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:13 ص
درة زروق
درة زروق
آيه عبد العزيز
تحدثت الفنانة درة، بطلة حكاية غالية ،عن سبب إنجذابها إلى فكرة المسلسل مشيرا انه يعبر عن مشاكل الفتيات السيدات، مشددة على أنها كفنانة يجب أن تعبر عن مشاعرهن ومشاكلهن.

وكشفت درة، في لقاء مع برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على فضائية cbc الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن الأعمال الدرامية نادرًا ما تتحدث عن قضايا المرأة، والأمور الخاصة بفتيات هذا العصر، مضيفة أن مؤلفي هذا العصر أصبحوا أكثر ذكاءً ويركزون على تلك الأمور التي تخص الفتيات، قائلة:"هذا الذكاء يبهرني.


وأضافت الفنانة درة: المسلسل يتحدث عن فكرة تأخر الزواج وأن الفتاة غالية حتى لو حدث لها تأخر في الزواج، ومن حقها الاختيار بقلبها وعقلها، دون أي ضغوطات.

وصرحت دره، أن العمل الدرامي مستوحى من قصة حقيقية مشيرة أنهم كانوا متواجدين في جلسة عند مها سليم، وخرج أحد الأصدقاء الموجودين في الجلسة من أجل حضور حفل زفاف لعروس دون حضور العريس الذي ينوب عنه والده بتوكيل، ومن هنا بدأت الفكرة وبناء القصة كلها، مشددًا على أن الإنترنت بدأ في الفترة الأخيرة يكون موجودًا في العلاقات بنسبة كبيرة.

الكلمات المفتاحية

فنانة زي القمر دره درة زروق الفجر الفني

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